Caserta 38enne muore dopo l’intervento di chirurgia estetica l’operazione di routine e i precedenti sospetti nella clinica

clinica di Caserta per sottoporsi a un intervento di routine di chirurgia estetica. Subito dopo l’operazione, il malore. I tentativi di rianimare Sabrina Nardella, 38enne di Gaeta, sono stati vani. Sulla morte della donna, madre di due figli, la procura di Santa Maria Capua Vetere ora ha aperto un’indagine, nella speranza che l’autopsia sul suo corpo possa chiarire se siano stati commessi errori o ci siano state negligenze. Secondo i primi riscontri la clinica Casertana, Iatropolis, in passato era già stata coinvolta in due vicende giudiziarie per interventi di chirurgia estetica.Il racconto degli amici: «Era un intervento di routine»Non è ancora chiaro se Sabrina Nardella, lo scorso giovedì 24 aprile, sia stata operata da un medico della struttura privata o da un esterno. Leggi su Open.online Prima una rapida sistemata ai capelli, lei che di mestiere faceva proprio la parrucchiera. Poi il viaggio da Gaeta fino a unadiper sottoporsi a un intervento didi. Subito, il malore. I tentativi di rianimare Sabrina Nardella,di Gaeta, sono stati vani. Sulla morte della donna, madre di due figli, la procura di Santa Maria Capua Vetere ora ha aperto un’indagine,speranza che l’autopsia sul suo corpo possa chiarire se siano stati commessi errori o ci siano state negligenze. Secondo i primi riscontri lana, Iatropolis, in passato era già stata coinvolta in due vicende giudiziarie per interventi di.Il racconto degli amici: «Era un intervento di»Non è ancora chiaro se Sabrina Nardella, lo scorso giovedì 24 aprile, sia stata operata da un medico della struttura privata o da un esterno.

