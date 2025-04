Giovane donna ferita a Scampia sarà curata alla Maugeri di Telese

sarà trasferita all'Istituto Maugeri di Telese". Lo rende noto il deputato Francesco Emilio Borrelli che sottolinea con soddisfazione che l'appello, pubblicato da Il Mattino, lanciato dall'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate e dallo stesso Borrelli "ha trovato una rapida risposta". "Martina è una ragazza di 25 anni la cui vita è cambiata per sempre la notte del crollo della Vela Celeste di Scampia. Da quel momento è ricoverata al reparto di Neurochirurgia del Cardarelli". Il suo percorso di ripresa è lungo e tortuoso e solamente in un centro altamente specializzato potrà provare a ristabilirsi. La famiglia non ha però la disponibilità economica per garantire le cure a Martina. Da questa esigenza è nata una gara di solidarietà per aiutare la Giovane, che finalmente ha trovato riscontro".

