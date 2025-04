Follia in via Parigi spintona il poliziotto durante il controllo e fugge dai domiciliari arrestato

arrestato un giovane poiché ritenuto responsabile del reato di evasione. L'uomo è stato, inoltre, denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale in seguito ai seguenti fatti.Ieri è stato sottoposto a controllo domiciliare da una Volante della.

