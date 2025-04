Juve Monza decisa la coppia di centrocampisti Tudor va verso queste scelte contro i brianzoli ecco le sensazioni sulla formazione

Juve Monza: scelta la coppia di centrocampisti. Tudor ha questa idea per il match contro i brianzoli, tutte le sensazioni sulla formazioneLa Juve sfiderà il Monza domenica 27 aprile alle 18 all’Allianz Stadium, con la voglia di rialzarsi subito dopo il KO del Tardini contro il Parma. Dando uno sguardo alle probabili formazioni, Igor Tudor non stravolgerà l’ossatura della sua squadra domani sera.A centrocampo, infatti, posando il mirino su questo reparto, verranno confermati Khephren Thuram e Manuel Locatelli in cabina di regia, per proteggere la difesa a tre e far ripartire l’azione in avanti dopo la riconquista del pallone.PROBABILI FORMAZIONI Juve Monza: LE ULTIME SULLE scelte DI Tudor .com Juventusnews24.com - Juve Monza: decisa la coppia di centrocampisti. Tudor va verso queste scelte contro i brianzoli, ecco le sensazioni sulla formazione Leggi su Juventusnews24.com : scelta ladiha questa idea per il match, tutte leLasfiderà ildomenica 27 aprile alle 18 all’Allianz Stadium, con la voglia di rialzarsi subito dopo il KO del Tardiniil Parma. Dando uno sguardo alle probabili formazioni, Igornon stravolgerà l’ossatura della sua squadra domani sera.A centrocampo, infatti, posando il mirino su questo reparto, verranno confermati Khephren Thuram e Manuel Locatelli in cabina di regia, per proteggere la difesa a tre e far ripartire l’azione in avanti dopo la riconquista del pallone.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLEDI.com

Su altri siti se ne discute

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Lazio-Monza e Cagliari-Parma - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Lazio-Monza e Cagliari-Parma. La situazione aggiornata dopo i due match delle 15 Due pesanti vittorie in questo pomeriggio di Serie A: da un lato il travolgente successo della Lazio ai danni del Monza fanalino di coda, dall’altro quello del Cagliari in casa nello scontro salvezza col Parma. Come cambia la classifica per la Juve. 🔗juventusnews24.com

Diffidati Parma Juve: tre bianconeri a rischio squalifica per il Monza. Chi non deve ricevere un’ammonizione al Tardini - di Redazione JuventusNews24Diffidati Parma Juve: sono tre i bianconeri a rischio squalifica per il Monza. Chi non deve ricevere un’ammonizione nel match del Tardini La Juve vuole riprendersi con forza un posto in zona Champions questa sera nella sfida contro il Parma all’Ennio Tardini, nel match della 33ª giornata di Serie A. Attenzione alla situazione cartellini però, perché tre bianconeri sono a rischio squalifica. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve: da Vlahovic a Koopmeiners, passando per Mbangula e Gatti. Chi recupera e chi no per il Monza - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve: da Vlahovic a Koopmeiners, passando per Mbangula e Gatti. Chi recupera e chi no per la prossima sfida di campionato col Monza L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juve che stanno via via recuperando dai rispettivi infortuni in vista della partita con il Monza. I bianconeri hanno perso Vlahovic, che verrà valutato per la partita in casa del Bologna. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

®, le migliori coppie di portieri da prendere all'asta; Szczesny-Perin, la Juventus si gode la coppia che non scoppia. Ma quanto pesa essere n.12; Juventus, Dybala: speranze per l'Empoli. Difesa, coppia inedita; Portieri, le migliori coppie da comprare all'asta. 🔗Ne parlano su altre fonti

Juventus, Tudor sceglie il silenzio ma col Monza si decide il futuro di Giuntoli: decisiva una clausola nel contratto - La Juventus sceglie il silenzio prima della sfida col Monza, ma ora rischia anche Giuntoli: la clausola nel contratto che rischia di allontanarlo da Torino ... 🔗sport.virgilio.it

Juventus Monza, con quale maglia i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium? La società ha annunciato la propria decisione - Juventus Monza, i bianconeri hanno deciso quale sarà la maglia da indossare per il match dell’Allianz Stadium La domanda che tutti si stanno ponendo tutti i tifosi della Juventus in questi ultime ore ... 🔗juventusnews24.com

Juve Monza, chi gioca a centrocampo: Tudor cambia dopo la sconfitta di Parma? Le primissime idee - Juve Monza, chi gioca a centrocampo: Tudor cambia? Novità importanti in vista della sfida di campionato Igor Tudor sta preparando al meglio la prossima sfida della Juve contro il Monza. Secondo quanto ... 🔗juventusnews24.com