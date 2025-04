Judo Europei Podgorica 2025 bronzo per Tavano e Pirelli

Europei 2025 di Judo. A Podgorica, in Montenegro, si aggiungono due medaglie a un palmares azzurro ormai entrato nella storia. Nel 2002, a Maribor, la compagine italiana aveva collezionato sette podi, mentre oggi la squadra tricolore a raggiunto quota otto. Nei +78 kg, Asya Tavano ottiene la medaglia di bronzo. L'azzurra supera la Pool D battendo la serba Milica Zabic e la turca Hilal Ozturk. Tavano incassa poi la sconfitta in semifinale contro l'israeliana Raz Hershko, ma risponde prontamente nella sfida per il terzo posto. Qui, incontra sul tatami l'olandese Marit Kamps, che supera agilmente per ottenere il podio. Medaglia anche per Gennaro Pirelli, che sale sul terzo gradino nella categoria -100 kg.

