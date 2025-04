Axion Open Chiasso Julia Grabher in finale contro Katarina Zavatska

Julia Grabher contro i sei successi in altrettanti giorni di Katarina Zavatska. Numeri alla mano era impossibile sperare in una finale migliore per la 13ª edizione dell’Axion Open, che si concluderà con la finale in programma alle ore 13.30 di domenica 27 aprile. È stata una semifinale a senso unico quella vinta da Grabher per 6-3 6-0 contro la quarta testa di serie Kathinka von Deichmann. Altrettanto convincente la prova di Katarina Zavatska, che ha sconfitto la giovane belga Hanne Vandewinkel per 6-2 6-1. La giornata del Tennis Club Chiasso era invece iniziata con la finale di doppio vinta dalla francese Elixane Lechemia e dalla britannica Alicia Barnett, che hanno superato Ines Ibbou e Bibiane Schoofs per 6-2 6-3. Le due campionesse hanno legato con tantissimi ragazzi del TC Chiasso, in particolar modo con Alessio Haab, Jordi Mätzler e Liriza Selishta. Leggi su Sportface.it La sedici vittorie consecutive dii sei successi in altrettanti giorni di. Numeri alla mano era impossibile sperare in unamigliore per la 13ª edizione dell’, che si concluderà con lain programma alle ore 13.30 di domenica 27 aprile. È stata una semia senso unico quella vinta daper 6-3 6-0la quarta testa di serie Kathinka von Deichmann. Altrettanto convincente la prova di, che ha sconfitto la giovane belga Hanne Vandewinkel per 6-2 6-1. La giornata del Tennis Clubera invece iniziata con ladi doppio vinta dalla francese Elixane Lechemia e dalla britannica Alicia Barnett, che hanno superato Ines Ibbou e Bibiane Schoofs per 6-2 6-3. Le due campionesse hanno legato con tantissimi ragazzi del TC, in particolar modo con Alessio Haab, Jordi Mätzler e Liriza Selishta.

