Giancarlo Gentilini il ricordo della moglie Maria Assunta Pace La mia vita con Genty un viaggio avventuroso

TREVISO - «Quello assieme a lui è stato un viaggio, bello, avventuroso. Aveva tante idee, intuizioni, proposte. Tanta gente lo chiamava, veniva a trovarci. I suoi amici sono anche.

Addio a Giancarlo Gentilini: il “sindaco sceriffo” di Treviso si spegne a 95 anni - Treviso saluta una delle sue figure politiche più iconiche e discusse: Giancarlo Gentilini, soprannominato il “sindaco sceriffo”, si è spento il 24 aprile 2025 all’età di 95 anni. La sua morte segna la fine di un’epoca, quella di una città che per trent’anni ha avuto in lui un punto di riferimento tanto amato quanto controverso. […] The post Addio a Giancarlo Gentilini: il “sindaco sceriffo” di Treviso si spegne a 95 anni appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Morto Giancarlo Gentilini, Zaia: “Un modello per generazioni di amministratori in tutta Italia” - TREVISO – “Giancarlo amava definirsi “un alpino, un sindaco, un trevigiano”. Era un uomo delle istituzioni che ha saputo intercettare i sentimenti della gente, del suo “popolo”, cui ha donato una città-gioiello”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (foto), a proposito della morte di Giancarlo Gentilini, da lui definito “un modello per generazioni di amministratori in tutta Italia. Ha fatto la storia di Treviso, era per tutti una bandiera. 🔗lopinionista.it

E' morto Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco "sceriffo" di Treviso - Per tutti era «il sceriffo» , i comunisti li «odiava» dichiaratamente e li chiamava "bolscevichi» , si era fatto conoscere poco dopo la sua prima elezione, nel 1994 , per la sua proposta di travestire gli immigrati da coniglietti a beneficio dei cacciatori e fece sradicare molte panchine da spazi pubblici per impedire a stranieri che «bighellonavano» di coricarsi. Poche immagini per descrivere... 🔗feedpress.me

