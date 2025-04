Anziano rapinato in casa gli strappano anche la fede Due arresti

casa, con violenza lo hanno rapinato, strappandogli il telefono all’Anziano, impossessandosi di soldi e monili in oro che erano nell’abitazione e hanno persino cercato di sfilargli la fede nuziale, tanto da procuragli lesioni al dito refertate al Pronto soccorso con sette giorni. E' successo ad un Anziano di 82 anni residente a Magione. Così i carabinieri del Nucleo di Città della Pieve hanno arrestato per rapina in flagranza di reato un 35enne e un 28enne, entrambi di origini campane, già noti alle forze dell’ordine. I militari, impegnati in un servizio di contrasto alle truffe in danno delle fasce deboli, durante un controllo hanno fermato un’autovettura a bordo della quale viaggiavano i due uomini. Lanazione.it - Anziano rapinato in casa: gli strappano anche la fede. Due arresti Leggi su Lanazione.it Magione, 26 aprile 2025 - Prima lo hanno raggirato con la solita truffa del falso incidente che aveva coinvolto il figlio, poi, una volta entrati in, con violenza lo hanno, strappandogli il telefono all’, impossessandosi di soldi e monili in oro che erano nell’abitazione e hanno persino cercato di sfilargli lanuziale, tanto da procuragli lesioni al dito refertate al Pronto soccorso con sette giorni. E' successo ad undi 82 anni residente a Magione. Così i carabinieri del Nucleo di Città della Pieve hanno arrestato per rapina in flagranza di reato un 35enne e un 28enne, entrambi di origini campane, già noti alle forze dell’ordine. I militari, impegnati in un servizio di contrasto alle truffe in danno delle fasce deboli, durante un controllo hanno fermato un’autovettura a bordo della quale viaggiavano i due uomini.

