Due arresti dei carabinieri per rapina ad anziano in casa

rapina ai danni di un ottantaduenne residente a Magione mentre si trovava in casa due originari della Campania, di 35 e 28 anni, arrestati dai carabinieri di Città della Pieve che avrebbero utilizzato la tecnica del falso incidente. I militari, impegnati in un servizio di contrasto alle truffe in danno delle fasce deboli, durante un controllo hanno fermato un'auto con i due uomini trovati in possesso di 550 euro e di 12 tra anelli, collane, un bracciale, orecchini in oro nascosti all'interno di un calzino. Nel frattempo al 112 è giunta una telefonata in cui un anziano di Magione deva l'intervento dei carabinieri perché due sconosciuti, con un raggiro, si erano introdotti all'interno della propria abitazione portando via denaro e gioielli.

