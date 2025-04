WhatsApp lancia in Italia la sua chat ufficiale per comunicazioni e consigli agli utenti

Italia la chat ufficiale di WhatsApp: novità e consigli utili raccontati direttamente dal team di WhatsApp.L'articolo WhatsApp lancia in Italia la sua chat ufficiale per comunicazioni e consigli agli utenti proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - WhatsApp lancia in Italia la sua chat ufficiale per comunicazioni e consigli agli utenti Leggi su Tuttoandroid.net In queste ore, debutta inladi: novità eutili raccontati direttamente dal team di.L'articoloinla suaperproviene da TuttoAndroid.

Approfondimenti da altre fonti

WhatsApp lancia una nuova funzione in Italia: a cosa serve la Privacy avanzata della chat - WhatsApp ha annunciato l'arrivo della Privacy avanzata della chat, una funziona che aumenta il livello di protezione dei propri dati. Privacy avanzata della chat blocca l'esportazione delle conversazione i download automatici dei media sul proprio smartphone. Non solo. Sarà utile anche per limitare che l'accesso dell'intelligenza artificiale ai vostri messaggi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

WhatsApp al centro di uno scandalo spionaggio in Italia - Continuano a susseguirsi in Rete le notizie relative ad un attacco hacker portato avanti su WahtsApp da un'entità non ancora nota L'articolo WhatsApp al centro di uno scandalo spionaggio in Italia proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Prostituzione, Salvini lancia un sondaggio sui codici Ateco. Ma dimentica che in Italia lo sfruttamento è reato - “Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega“. Per Matteo Salvini la nuova classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat, entrata in vigore il primo aprile scorso, rappresenta una evoluzione positiva verso la sua battaglia per la legalizzazione della prostituzione. Tra le attività indicate sotto il codice 96.99.92, “Servizi di incontro ed eventi simili”, figura infatti anche la “fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione“. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

WhatsApp lancia in Italia la sua chat ufficiale per comunicazioni e consigli agli utenti; WhatsApp lancia una nuova funzione in Italia: a cosa serve la Privacy avanzata della chat; WhatsApp lancia Meta AI in Italia: scopri come funziona e come usarlo; WhatsApp lancia Meta AI in Italia: scopri come funziona e come usarlo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

È arrivata la chat ufficiale di WhatsApp... su WhatsApp! - Arriva in Italia l'account ufficiale di WhatsApp, una chat che ci tiene informati sulle ultime novità dell'app e con la quale non possiamo parlare. 🔗smartworld.it

WhatsApp lancia una nuova funzione in Italia: a cosa serve la Privacy avanzata della chat - WhatsApp ha annunciato l'arrivo della Privacy avanzata della chat, una funziona che aumenta il livello di protezione dei propri dati ... 🔗fanpage.it

WhatsApp lancia Meta AI in Italia: scopri come funziona e come usarlo - Come annunciato la scorsa settimana, Meta ha iniziato la distribuzione dell'Intelligenza Artificiale su WhatsApp in Italia. Da oggi, molti utenti vedranno comparire sull'app e sulla versione ... 🔗ilmessaggero.it