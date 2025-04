Dopo i funerali di Francesco iniziano i novendiali Ecco le tappe che porteranno al Conclave

Dopo, o da quello successivo, i cardinali potrebbero iniziare le elezioni Repubblica.it - Dopo i funerali di Francesco iniziano i "novendiali". Ecco le tappe che porteranno al Conclave Leggi su Repubblica.it Si apre il periodo di nove giorni durante i quali si celebrano messe in suffragio del Papa defunto. L’ultima sarà domenica quattro maggio: dal giorno, o da quello successivo, i cardinali potrebbero iniziare le elezioni

Papa Francesco, news in diretta e cosa succede dopo la sua morte: oggi si decide la data dei funerali del Pontefice - Gli aggiornamenti in diretta dopo la morte di Papa Francesco, deceduto per ictus e arresto cardiaco il 21 aprile alle ore 07.35. Cosa succede ora, dai funerali a San Pietro al conclave per la nomina del suo successore.

Il lungo addio a Francesco: San Pietro stracolma, 200 mila persone ai funerali. Trump vede Zelensky, fissato nuovo incontro dopo la cerimonia | Ci sono Meloni e Mattarella: orari e corteo - Il funerale del Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro

Inizia il dopo Francesco. Oggi la data dei funerali, diffuse le foto della salma | Diretta - Prima congregazione dei cardinali per organizzare le esequie e la successione, dopo il 5 maggio al via il Conclave

Papa Francesco, l'ultimo applauso: la bara arriva in Piazza San Pietro per i funerali solenni - I funerali di Papa Francesco, primo pontefice latinoamericano nella storia della Chiesa cattolica, iniziano con un momento di profonda emozione in Piazza ...

Cosa succede dopo il funerale di papa Francesco? Dai «novendiali» alla data del Conclave: le tappe - Dopo i funerali solenni iniziano i «Novendiali»: nove giorni di lutto durante i quali vengono celebrate messe in suffragio del Pontefice defunto. Poi, l'inizio del Conclave per l'elezione del successo ...

Funerali Papa Francesco: il percorso, a che ora iniziano, quando finiscono, le zone rosse e la tumulazione. Il programma completo - Per il corteo funebre di Papa Francesco, oggi sabato 26 aprile, sono state disposte misure da parte degli organizzatori per permettere ai fedeli di assistere al rito durante il tragitto ...