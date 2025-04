Meloni Grazie a chi ha garantito il sereno svolgimento della cerimonia funebre di Papa Francesco

della cerimonia funebre in San Pietro e del corteo che ha accompagnato il feretro di Papa Francesco fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo sentito ringraziamento a tutte le istituzioni e ai volontari coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’evento.“Desidero sottolineare il grande impegno profuso e la straordinaria prova di efficienza dimostrata sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile”, ha dichiarato Meloni. Il ringraziamento è stato esteso a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, oltre ai tanti volontari impegnati. Laprimapagina.it - Meloni: “Grazie a chi ha garantito il sereno svolgimento della cerimonia funebre di Papa Francesco” Leggi su Laprimapagina.it Al terminein San Pietro e del corteo che ha accompagnato il feretro difino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, il presidente del Consiglio Giorgiaha espresso il suo sentito ringraziamento a tutte le istituzioni e ai volontari coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’evento.“Desidero sottolineare il grande impegno profuso e la straordinaria prova di efficienza dimostrata sotto il coordinamento del DipartimentoProtezione Civile”, ha dichiarato. Il ringraziamento è stato esteso a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civileRegione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, oltre ai tanti volontari impegnati.

Il Governo premia i grandi della cucina italiana, da Bottura a Pepe. Massari: "Grazie Meloni, l'unica che ci ha ascoltato" - Massimo Bottura, Iginio Massari, Franco Pepe, Riccardo Cotarella, Piercristiano Brazzale, Maria Francesca Di Martino, Carlo Petrini, Carlotta Fabbri. Otto nomi - sei uomini, due donne - otto grandi della cucina italiana. A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha dato seguito al cosiddetto ddl Massari, la legge approvata dal parlamento un anno fa, ad aprile 2024, con cui è stato istituito il premio ai "Maestri dell'arte della cucina italiana". 🔗gamberorosso.it

La non antifascista Meloni ha delle ragioni su Ue e Manifesto di Ventotene, mi spiace ammetterlo - Il problema è che questa volta – e mi dispiace molto ammetterlo – ha qualche ragione anche la non antifascista Giorgia Meloni, e non solo sul Manifesto di Ventotene – che proclamava (in maniera contraddittoria) una rivoluzione socialista violenta e perfino la dittatura di un solo partito per instaurare una federazione democratica europea – ma soprattutto sul fatto che il mito della federazione europea non è realizzabile, e se lo fosse non sarebbe democratico. 🔗ilfattoquotidiano.it

Meloni:Wojtyla ha plasmato il Novecento - 10.03 La premier Meloni ricorda "la forza spirituale e l'amore per la libertà" di Papa Wojtyla, morto 20 anni fa. Giovanni Paolo II, continua, fu capace di "avvicinare alla fede uomini e donne di ogni generazione e latitudine". "Sono onorata -scrive Meloni su X- di aver incontrato e conosciuto una figura così straordinaria,che con la sua vita, le sue azioni, il suo esempio, ha plasmato il Novecento e ha cambiato la storia. 🔗servizitelevideo.rai.it

