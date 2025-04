Volata scudetto Inter cercata il riscatto a San Siro contro la Roma

Inter di Simone Inzaghi che, dopo le sconfitte contro Bologna e Milan in Coppa Italia, vuole rialzarsi immediatamente per non perdere terreno nel testa a testa scudetto con il Napoli di Antonio Conte. L'ultima volta in cui i nerazzurri incapparono in due sconfitte consecutive, nell'annata 2022/23, servì del tempo alla squadra di Inzaghi per.

Inter e Napoli, sarà volata scudetto: il calendario a confronto - Lotta intensa tra Simone Inzaghi e Antonio Conte: sia Inter che Napoli avranno a disposizione gli ultimi sei match per potersi cucire sul petto il tricolore. L’Inter, con un calendario più complicato, punta al ventunesimo campionato. CORSA – Con la vittoria del Napoli contro l’Empoli nella notte di lunedì, la lotta scudetto si riaccende con l’Inter che resta comunque in vantaggio di tre punti e un piccolo jolly da poter sfruttare. 🔗inter-news.it

Inter, Atalanta e Napoli: possibile volata a tre per lo scudetto. A pari punti, come funziona lo spareggio? - Uno scenario inedito potrebbe caratterizzare il campionato di Serie A 2024/25: un possibile spareggio per l’assegnazione dello scudetto. Con l’Inter, l’Atalanta e il Napoli in corsa serrata, l’ipotesi di un arrivo a pari punti si fa sempre più concreta. Vediamo come verrebbe determinata la squadra campione in caso di parità. Spareggio scudetto: le regole in caso di parità Il recente pareggio del Napoli contro il Venezia ha lasciato aperta la possibilità che l’Atalanta possa agganciare la vetta battendo l’Inter. 🔗laprimapagina.it

Volata Scudetto – Calendari di Inter, Napoli e Atalanta a confronto: Conte ha un “vantaggio” - Ultimissime calcio Napoli – La lotta per la vittoria dello Scudetto è riservata a ben tre squadre: con Inter e partenopei, ritorna prepotentemente d’attualità la candidatura dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Le ultimissime settimane per il Napoli calcio sono senza dubbio caratterizzate da una certa difficoltà: nelle ultime quattro partite, gli azzurri di Antonio Conte non sono andati oltre tre pareggi di fila e l’ultima sconfitta rimediata a Como nella giornata di domenica. 🔗spazionapoli.it

