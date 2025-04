Elezioni a Lusciano Mariniello ci riprova Valentino lancia la corazzata per vincere al primo turno

Lusciano dove sono state ufficialmente presentate le liste per la corsa a sindaco, dopo la caduta anticipata dell’amministrazione guidata da Giuseppe Mariniello, sfiduciato due mesi fa da una maggioranza di consiglieri che si era recata dal notaio per sancire la. Casertanews.it - Elezioni a Lusciano. Mariniello ci riprova, Valentino lancia la “corazzata” per vincere al primo turno Leggi su Casertanews.it Mattinata intensa al Municipio didove sono state ufficialmente presentate le liste per la corsa a sindaco, dopo la caduta anticipata dell’amministrazione guidata da Giuseppe, sfiduciato due mesi fa da una maggioranza di consiglieri che si era recata dal notaio per sancire la.

