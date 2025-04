Europa La prima è permanenza

prima cosa è vincere la squadra di Groguet e permanenza del sigillo.Basso per il gioco: “José Gragera e Brian Oliván sono fuori. Sergi Gómez Se non passi nulla oggi sarà con il gruppo. E Carlos Romero sarà domani, viene convocato e giocherà a iniziare. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-26 18:06:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!Lui Espanyol Domani controversie Duello rinviato contro di lui Villarreal. Il blu e il bianco avrebbero recuperato la partita in sospeso che non poteva essere giocata per le condizioni meteorologiche durante la loro visita a Madrigal. Quelli di Manolo González, praticamente salvato, cercheranno di aggiungere i tre punti per prolungare la grande striscia dell’attrezzatura. Oltretutto, Un trionfo metterebbe la squadra perico nella lotta per le posizioni europee. Manolo González È apparso oggi in una conferenza stampa e ha sottolineato che lacosa è vincere la squadra di Groguet edel sigillo.Basso per il gioco: “José Gragera e Brian Oliván sono fuori. Sergi Gómez Se non passi nulla oggi sarà con il gruppo. E Carlos Romero sarà domani, viene convocato e giocherà a iniziare.

Se ne parla anche su altri siti

Classica e lirica, Firenze prima in Italia e settima in Europa - Firenze è prima in Italia e settima in Europa tra le migliori città per gli amanti della musica classica. A dirlo non è un'associazione di melomani locali, ma una ricerca condotta dalla piattaforma di viaggi Omio, che ha analizzato 50 città europee sulla base di quattro indicatori: numero di... 🔗firenzetoday.it

Usa, Follini: “Europa prima vittima nuovo isolazionismo americano” - (Adnkronos) – "Sono gli Stati Uniti, sempre loro, il grande spartiacque della politica italiana (ed europea). Solo che oggi quello spartiacque divide in nome dell’egoismo, del ripiegarsi su se stessi, dell’unilateralismo, di una sorta di indifferenza. Laddove un tempo niente affatto lontano esso pareva invece segnato dagli eccessi di una premura che stava quasi a […] 🔗periodicodaily.com

Nato e dazi: la prima sfida per l’Europa con se stessa, non con Trump. È l’ora di entrare nell’età adulta - Da quando iniziò a esistere, 1957, l’Europa cosiddetta Unita ha trascorso una vita… ma no, una sopravvivenza lenta e tranquilla, con il massimo scossone di aver deciso come i tappi debbano o no far corona alle bottiglie; provvedimento davvero epocale, assieme alle fiscelle di plastica delle ricottine; e intanto il mondo le crollava addosso come al sapiente stoico di Orazio, e l’Europa restava insensibile; e non certo per filosofia, bensì per incapacità. 🔗secoloditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Yukinori Yanagi. Con Icarus la prima grande antologica in Europa dedicata alla pratica artistica dell’artista giapponese; Economia: il confronto tra i programmi per le elezioni europee; 'ICARUS', Milano, una «mentalità critica»: finalmente, di nuovo insieme a Yukinori Yanagi; Il protocollo Italia-Albania: confinare i rifugiati e svuotare il diritto d’asilo. 🔗Se ne parla anche su altri siti