Accoltellato a morte a 21 anni per una partita di droga in 4 restano in carcere

partita di hashish pagata ma mai consegnata. È morto così a 21 anni, Mohamed Elsayed Elsharkawy, Accoltellato a morte tra i palazzi di via Fusé ad Abbiategrasso alla vigilia di Pasqua.Per lomicidio erano stati fermati in quattro: il più giovane ha 18 anni, il più grande 27. Tre di loro. Milanotoday.it - Accoltellato a morte a 21 anni per una partita di droga: in 4 restano in carcere Leggi su Milanotoday.it Unadi hashish pagata ma mai consegnata. È morto così a 21, Mohamed Elsayed Elsharkawy,tra i palazzi di via Fusé ad Abbiategrasso alla vigilia di Pasqua.Per lomicidio erano stati fermati in quattro: il più giovane ha 18, il più grande 27. Tre di loro.

Cosa riportano altre fonti

16enne accoltellato per sessanta euro a Frascati, tra la vita e la morte - Sessanta euro, una cifra modesta, ma sufficiente a scatenare una tragedia. Il giovane di 16 anni accoltellato a Frascati, infatti, sarebbe stato aggredito dal suo “venditore” di un anno più giovane, dopo essersi rifiutato di pagare per una felpa. Una discussione che, da un semplice diverbio, si è trasformata in un dramma che ha messo in pericolo la vita del ragazzo, attualmente ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata, dove è sotto osservazione. 🔗romadailynews.it

Morte cerebrale per il figlio dello chef Andrea Minguzzi: era stato accoltellato a Istanbul - Il quattordicenne aggredito il 24 gennaio in un mercato. Arrestati i due assalitori anche loro minorenni 🔗repubblica.it

Un insegnante ha accoltellato a morte una bambina di 7 anni - Un omicidio efferato, di cui ancora non si capisce bene la dinamia. A Daejeon, in Corea del Sud, una bambina di sette anni è stata accoltellata all'interno di una scuola elementare. La piccola, ritrovata in arresto cardiaco con ferite da arma da taglio al collo e al viso, è deceduta poco dopo il... 🔗today.it

Su questo argomento da altre fonti

Abbiategrasso, accoltellato a morte a 21 anni per una partita di droga mai consegnata: in 4 restano in carcere; Ragazzo di 21 anni accoltellato ad Abbiategrasso, fermati tre fratelli e un loro amico per omicidio; Omicidio nel Siracusano, morto accoltellato un 17enne dopo una lite a Francofonte; Ragazzo di 21 anni accoltellato e lasciato agonizzante per strada ad Abbiategrasso: è in fin di vita. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accoltellato a morte a 21 anni per una partita di droga: in 4 restano in carcere - Sono accusati di omicidio volontario, per l'accoltellamento mortale avvenuto ad Abbiategrasso lo scorso 21 aprile in cui morì Dopo l'interrogatorio di garanzia il gip ha convalidato la custodia in car ... 🔗milanotoday.it

Ragazzo di 21 anni accoltellato ad Abbiategrasso, fermati tre fratelli e un loro amico per omicidio - I carabinieri hanno fermato tre fratelli, di 18, 20 e 27 anni, e un loro amico di 27 anni per l'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy ... 🔗fanpage.it

Chi era Mohamed Elsayed, il 21enne accoltellato a morte sotto ai portici delle case popolari di Abbiategrasso - È stato identificato il giovane accoltellato a morte sotto i portici della case popolari di Abbiategrasso la scorsa notte, sabato 19 aprile ... 🔗fanpage.it