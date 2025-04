Il Papa del Popolo Su Camera con Vista il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7

Metsola, 'l'Europa piange Francesco, il Papa del popolo' - "L'Europa piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il "Papa del popolo" sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per l'uguaglianza e la giustizia sociale. Che riposi in pace". Lo scrive sui social la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. 🔗quotidiano.net

Gli Auguri di Meloni dalla Camera a tutti i papà per la festa di San Giuseppe - (Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento alla Camera in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo 2025 fa gli auguri a tutti I papà in occasione della festa a loro dedicata. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Papa Francesco, il ricordo di Maduro: "È stato il Papa del Popolo" - (Agenzia Vista) Venezuela, 22 aprile 2025 "Abbiamo avuto un Papa del popolo, un vero Papa che rappresentava l'eredità di Cristo Redentore. Oggi Jorge Bergoglio se n'è andato, ha lasciato questa vita, ... 🔗la7.it

Funerali Papa Francesco, la lunga fila di fedeli in Via della Conciliazione vista dall'alto - (Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2025 La lunga fila di fedeli in Via della Conciliazione per i funerali di Papa Francesco vista dall'alto con le immagini girate dall'elicottero della Polizia. Polizia F ... 🔗la7.it