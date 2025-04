Deliveroo cambia proprietà arriva offerta clamorosa per l’acquisto

Deliveroo potrebbe, infatti, essere la prossima azienda britannica ad essere acquisita da una società statunitense. DoorDash, compagnia di San Francisco specializzata nella consegna di cibo a domicilio, ha presentato un'offerta indicativa di 2,7 miliardi di sterline per rilevare Deliveroo, quotata alla Borsa di Londra dal 2021 con una valutazione iniziale di 7,6 miliardi di sterline. Anche se si tratta di un'operazione tra privati, va da sè che l'aquisizione andrebbe a rafforzare la presenza americana in europa nel settore delivery, in cui è già molto forte.Un settore sempre più ambitoSecondo quanto riportato dal "Financial Times", la trattativa si inserisce in una fase di rapido consolidamento del mercato delle consegne a domicilio.

