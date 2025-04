È sempre stato il mio idolo storica vittoria di Matteo Arnaldi a Madrid battuto Novak Djokovic

Matteo Arnaldi al Mutua Madrid Open (Masters 1000 – montepremi 8.055.385 euro). L'azzurro, n. 44 Atp, approda al terzo turno grazie a una storica vittoria ai danni di Novak Djokovic, n. 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo match point. Per Arnaldi, 24 anni e che due anni approdò agli ottavi degli US Open, è la prima vittoria contro un giocatore che è stato numero 1 del mondo, la quinta in carriera contro un top ten. Alla Caja Magica, invece, Djokovic tornava per la prima volta dal 2022, quando perse in semifinale da Carlos Alcaraz. Il serbo ha vinto a Madrid i titoli nel 2011, nel 2016 e nel 2019. Nel prossimo turno Arnaldi affronterà il bosniaco Damir Dzumhur, che ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez (testa di serie numero 32) per 1-6, 6-1, 6-2.

