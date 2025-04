Ucraina Russia Putin Pronto a negoziare senza precondizioni Von der Leyen Kiev conti su di noi per pace giusta

Putin si dice Pronto a impegnarsi in negoziati con l'Ucraina "senza precondizioni". "Nel colloquio di ieri con l'inviato di Donald Trump Witkoff, Putin ha ribadito che la Russia è pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina senza precondizioni", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando tuttavia che . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirsi dicea impegnarsi in negoziati con l'". "Nel colloquio di ieri con l'inviato di Donald Trump Witkoff,ha ribadito che laè pronta a riprendere i negoziati con l'", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando tuttavia che .

