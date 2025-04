Napoli Conte ad ogni costo Manna chiude subito due colpi

Napoli ha una missione per la prossima stagione, blindare Antonio Conte ad ogni costo. ADL ha dato mandato a Manna di chiudere subito per due colpiNapoli, Conte ad ogni costo: Manna chiude subito due colpi (Ansa Foto) – SerieAnewsAlzi la mano chi avrebbe mai osato immaginare il Napoli primo in classifica a quota 71 a Contendersi con l’Inter lo scudetto all’approssimarsi della 34ma giornata di campionato. Probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe potuto osare tanto considerato anche l’epilogo della scorsa stagione. Un decimo posto disastroso, fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo 20 anni e con una squadra da ricostruire.La scelta migliore possibile è stata quella di puntare su un tecnico affermato e dal pedigree inequivocabile. Un solo nome insomma, Antonio Conte. Serieanews.com - Napoli, Conte ad ogni costo: Manna chiude subito due colpi Leggi su Serieanews.com Ilha una missione per la prossima stagione, blindare Antonioad. ADL ha dato mandato adireper dueaddue(Ansa Foto) – SerieAnewsAlzi la mano chi avrebbe mai osato immaginare ilprimo in classifica a quota 71 andersi con l’Inter lo scudetto all’approssimarsi della 34ma giornata di campionato. Probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi avrebbe potuto osare tanto considerato anche l’epilogo della scorsa stagione. Un decimo posto disastroso, fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo 20 anni e con una squadra da ricostruire.La scelta migliore possibile è stata quella di puntare su un tecnico affermato e dal pedigree inequivocabile. Un solo nome insomma, Antonio

Se ne parla anche su altri siti

Napoli Inter, il tonfo dei partenopei a Como è stato avvertito anche ad Appiano? Il piano diabolico di Inzaghi e la risposta di Conte - di RedazioneNapoli Inter, il tonfo dei partenopei a Como è stato avvertito anche ad Appiano? La reazione dei nerazzurri e il piano di Inzaghi Quella tra Napoli e Inter è una partita a scacchi che va avanti dall’inizio del campionato, un testa a testa tra Conte e Inzaghi che prima del campo passa dalle dichiarazioni e delle uscite pubbliche. Mettere pressione l’una all’altra. I risultati di ieri hanno fatto certamente felici i nerazzurri i quali hanno appreso la notizia della sconfitta dei partenopei contro il Como che ha garantito ai ragazzi di Inzaghi di balzare stabilmente al comando ... 🔗internews24.com

Conte, verso Napoli-Inter: parola ad Adani e Capuano - Meno quattro a Napoli-Inter: di seguito le parole di Lele Adani rilasciate al podcast ‘Viva el Futbol’: “Ero allo stadio, vedevo le azioni e dicevo ‘Non c’è Luis Diaz che punta e dribbla’. O crossa di prima, o passa la palla al compagno. Quando deve attaccare nello stretto, non c’è neanche Perisic che fa il doppio passo. Se la partita non si stappa, allora serve il calcio piazzato, serve Lautaro. Vittoria comunque pesante“. 🔗terzotemponapoli.com

Mercato Napoli, spunta un nome per la porta! Piace ad Antonio Conte - La dirigenza azzurra piomba sul portiere direttamente dalla Serie A, l’interesse è concreto: l’ha suggerito Conte. Il mercato del Napoli è ormai ampiamente avviato. Quando mancano sempre meno partite alla fine della stagione, la dirigenza azzurra sta lavorando per non arrivare alla sessione estiva impreparato. La prossima sarà una stagione importante per gli azzurri, che al 99% giocheranno anche la Champions League e quindi vedranno moltiplicarsi gli impegni. 🔗spazionapoli.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, Conte post Monza: Oltre ogni limite; non voglio deludere le persone, sto bene ma se il napoletano non vince...; Napoli, Conte: Le insidie ci sono in ogni gara. Neres sta bene, Spinazzola è a disposizione; Napoli, Conte ad ogni costo: summit con De Laurentiis dopo il Bologna; Napoli, Conte sfida l'Empoli: Le insidie ci sono in ogni gara, con l'Inter guerra di pressione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Conte ha deciso il futuro: annuncio pesantissimo - Aggiornamenti decisivi sul calciomercato del Napoli: Antonio Conte avrebbe preso una decisione cruciale sul suo futuro ... 🔗msn.com

Padovan: "Milan, prendi Conte: vincerà lo Scudetto col Napoli e andrà via" - In casa Napoli, oltre alla lotta Scudetto, è un argomento caldo il futuro di Antonio Conte. Sebbene stiano arrivando sempre più indiscrezioni della sua permanenza sulla panchina azzurra, non c'è ancor ... 🔗msn.com

Napoli, doppia decisione di Conte per il Torino: non si torna più indietro - Antonio Conte scioglie i suoi ultimi dubbi in vista di Napoli-Torino, con delle scelte importanti che si prospettano essere decisive Il Napoli è atteso nella sfida di domani sera contro il Torino, val ... 🔗informazione.it