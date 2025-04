Funerali Papa Francesco Meloni ringrazia volontari e forze dell’ordine

Papa Francesco lungo le strade di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, desidero sottolineare il grande impegno profuso e la straordinaria prova di efficienza dimostrata sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile”. Così su Facebook la presidente del consiglio Giorgia Meloni.“Esprimo il mio sentito ringraziamento a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, nonché le donne e gli uomini del volontariato”, aggiunge Meloni. Lopinionista.it - Funerali Papa Francesco, Meloni ringrazia volontari e forze dell’ordine Leggi su Lopinionista.it ROMA – “Al termine della cerimonia funebre a San Pietro e del corteo che ha accompagnato il feretro dilungo le strade di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, desidero sottolineare il grande impegno profuso e la straordinaria prova di efficienza dimostrata sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile”. Così su Facebook la presidente del consiglio Giorgia.“Esprimo il mio sentitomento a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, ledi Polizia, i Vigili del Fuoco, leArmate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, nonché le donne e gli uomini delato”, aggiunge

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali Papa Francesco, Meloni alle esequie; Giorgia Meloni al funerale di Papa Francesco. IL VIDEO; Papa Francesco, l’arrivo di Meloni che entra in chiesa, i saluti del governo – Video; Incontro Meloni-Trump, breve colloquio ai funerali di Papa Francesco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Funerali Papa Francesco, Roma Caput Mundi. Meloni, padrona di casa "fortunata" e regista dell'incontro Zelensky-Trump - Le esequie del papa, mancato all’improvviso il Lunedì dell’Angelo, hanno attirato a Roma oltre 130 tra premier e teste coronate da ... 🔗affaritaliani.it

L'incontro tra Meloni e Zelensky a Palazzo Chigi dopo i funerali di Papa Francesco: video - (LaPresse) La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi in seguito ai funerali di Papa Francesco. La presidente del Consiglio «ha salutato positivam ... 🔗msn.com

Meloni ai funerali di Papa Francesco a San Pietro. Per lei completo nero e i capelli raccolti - (Agenzia Vista) Vaticano, 26 aprile 2025 La premier Giorgia Meloni partecipa ai funerali di Papa Francesco a San Pietro. Per lei completo nero, occhiali scuri e i capelli raccolti. Chigi Fonte: Agenzi ... 🔗msn.com