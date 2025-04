L’incontro Trump Zelensky passa da Roma la via della pace Meloni la regista Significato enorme

Trump e Volodymyr Zelensky che parlano sulla pace al funerale del ‘Papa della pace‘ ha un Significato enorme”. Con queste parole il premier Giorgia Meloni ha commenta quella foto storica che immortala il presidente Usa e il presidente ucraino: la prima volta di due capi di Stato nella Basilica di San Pietro, seduti l’uno di fronte all’altro. Un messaggio potente, una quindicina di minuti nel segno di un cammino di pace come voleva papa Francesco. Da Roma, dal cuore della capitale del cattolicesimo, si proietta una luce positiva sulle prospettive di dialogo con la Russia per un possibile cessate il fuoco. Un incontro storico e una “regia” silenziosa ma determinante: quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non ha mai perso il filo, è rimasta sempre in contatto con Trump e ha concordato con lui tutte le mosse e gli incontri. Secoloditalia.it - L’incontro Trump-Zelensky, passa da Roma la via della pace. Meloni la regista: “Significato enorme” Leggi su Secoloditalia.it “Vedere Donalde Volodymyrche parlano sullaal funerale del ‘Papa‘ ha un”. Con queste parole il premier Giorgiaha commenta quella foto storica che immortala il presidente Usa e il presidente ucraino: la prima volta di due capi di Stato nella Basilica di San Pietro, seduti l’uno di fronte all’altro. Un messaggio potente, una quindicina di minuti nel segno di un cammino dicome voleva papa Francesco. Da, dal cuorecapitale del cattolicesimo, si proietta una luce positiva sulle prospettive di dialogo con la Russia per un possibile cessate il fuoco. Un incontro storico e una “regia” silenziosa ma determinante: quellapresidente del Consiglio Giorgia. Non ha mai perso il filo, è rimasta sempre in contatto cone ha concordato con lui tutte le mosse e gli incontri.

