Passeggiata ecologica Plastic Free promuove una raccolta di rifiuti al aperto

Passeggiata ecologica organizzata dall'associazione Plastic Free. Gli interessati potranno recarsi alle 14.30 al ritrovo, organizzato alla fontana di via Pironi. Nella giornata di domenica 27, lungo le vie di Bondeno capoluogo, si terrà una organizzata dall'associazione. Gli interessati potranno recarsi alle 14.30 al ritrovo, organizzato alla fontana di via Pironi.

