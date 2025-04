Rende Elezioni 2025 18 liste e 423 candidati esplode la polemica sulla qualità della politica locale

liste e ben 423 candidati alla carica di consigliere comunale, le Elezioni amministrative 2025 a Rende si preannunciano come una vera e propria corsa senza regole. Una situazione che, secondo molti osservatori, rischia di compromettere la qualità stessa della futura amministrazione.«La legge elettorale attuale – denuncia in un post sui social Claudio Castiglione – anziché premiare la preparazione e la competenza, finisce per agevolare la cosiddetta greppia, favorendo una frammentazione estrema dei voti e alimentando divisioni persino all’interno delle famiglie e delle amicizie».Secondo Castiglione, l’attuale modello elettorale contribuisce a disperdere il valore delle competenze, trasformando la campagna elettorale in una mera raccolta di voti e favori personali, priva di progettualità e visione strategica. Laprimapagina.it - Rende, Elezioni 2025: 18 liste e 423 candidati, esplode la polemica sulla qualità della politica locale Leggi su Laprimapagina.it Con 18e ben 423alla carica di consigliere comunale, leamministrativesi preannunciano come una vera e propria corsa senza regole. Una situazione che, secondo molti osservatori, rischia di compromettere lastessafutura amministrazione.«La legge elettorale attuale – denuncia in un post sui social Claudio Castiglione – anziché premiare la preparazione e la competenza, finisce per agevolare la cosiddetta greppia, favorendo una frammentazione estrema dei voti e alimentando divisioni persino all’interno delle famiglie e delle amicizie».Secondo Castiglione, l’attuale modello elettorale contribuisce a disperdere il valore delle competenze, trasformando la campagna elettorale in una mera raccolta di voti e favori personali, priva di progettualità e visione strategica.

