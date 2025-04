Da Abu Dhabi a Genova antifascista la Liberazione diventa marketing per Silvia Salis

Genova del campo largo un anno fa mostrava le immagini di una super-vacanza negli Emirati e quest'anno ha indossato il fazzoletto della Resistenza per la campagna elettorale Ilgiornale.it - Da Abu Dhabi a Genova antifascista: la Liberazione diventa marketing per Silvia Salis Leggi su Ilgiornale.it La candidata a sindaco didel campo largo un anno fa mostrava le immagini di una super-vacanza negli Emirati e quest'anno ha indossato il fazzoletto della Resistenza per la campagna elettorale

Approfondimenti da altre fonti

Ottimo terzo posto per l’Italia nella mixed relay delle World Triathlon Series di Abu Dhabi - Ottima prestazione per l’Italia nella gara di staffetta mista per quanto riguarda la tappa di Abu Dhabi, primo appuntamento delle World Triathlon Series 2025. Arriva una terza posizione scintillante per la nostra squadra che inizia nel migliore dei modi la nuova annata agonistica. Il successo nella gara odierna (300 metri di nuoto, 6.9 chilometri di bici e 2 chilometri di corsa a componente) è andato alla Germania (Selina Klamt, Jan Diener, Tanja Neubert e Henry Graf) con il tempo complessivo di 1:32. 🔗oasport.it

Spazio, underwater e droni. Quanto conta la Difesa negli accordi tra Roma e Abu Dhabi - In occasione della visita del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a Roma, Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno siglato importanti accordi bilaterali, anche per quanto concerne il settore della difesa. La visita romana di Al Nahyan giunge a poca distanza da una prima tranche di accordi siglati tra le industrie italiane e il gigante emiratino Edge che, interessato a stabilire legami più solidi con le aziende europee, vede nell’Italia un partner strategico sia sul piano economico sia su quello securitario e tecnologico. 🔗formiche.net

Gaspari, Antoine e il racconto di Abu Dhabi: la nuova vita da leader nel mondiale Rally Raid - A successo recentemente archiviato, Enrico Gaspari ricostruisce le emozioni dellla seconda prova del Mondiale Rally Raid 2025, in quel di Abu Dhabi. "Ancora adesso mi chiedo come sia stato possibile - afferma il pilota forlivese -. Sportivamente parlando le premesse erano davvero drammatiche... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Da Abu Dhabi a Genova antifascista: la Liberazione diventa marketing per Silvia Salis. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Da Abu Dhabi a Genova antifascista: la Liberazione diventa marketing per Silvia Salis - La candidata a sindaco di Genova del campo largo un anno fa mostrava le immagini di una super-vacanza negli Emirati e quest'anno ha indossato il fazzoletto della Resistenza per la campagna elettorale ... 🔗ilgiornale.it

Genova antifascista festeggia la Liberazione del 24 aprile 1945 : “Per un domani di lotta” - Con queste parole inizia il comunicato stampa diffuso in queste ore sui sociale e attraverso le chat per la manifestazione-corteo organizzata da Genova Antifascista in occasione del 24 aprile ... 🔗genova24.it

Genova, presidio antifascista per aggressione a sindacalista - Poche, semplici, decise parole, affidate dalla Cgil Genova alla propria pagina Facebook, per raccontare la distesa di folla che non si è fatta intimidire e ha deciso di scendere in strada a ... 🔗informazione.it