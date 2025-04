Matteo Renzi commenta la storica immagine di Trump in Basilica con i leader di Ucraina Francia e Gran Bretagna

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha ripubblicato sui suoi canali social una foto che sta già facendo il giro del mondo: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump immortalato all’interno della Basilica di San Pietro insieme ai leader di Ucraina, Francia e Gran Bretagna. Lo scatto è stato realizzato nelle ore del solenne funerale di Papa Francesco, evento che ha riunito capi di Stato e di governo da tutto il mondo.Renzi ha accompagnato l’immagine con un commento che richiama il messaggio evangelico: “Una foto storica, dentro la Basilica di San Pietro, nelle ore del funerale di Papa Francesco. Speriamo che davvero si possa dire con il Vangelo: Beati gli operatori di Pace”.Il funerale del Pontefice ha rappresentato un’occasione unica di dialogo tra leader internazionali in un momento storico segnato da tensioni e conflitti. Laprimapagina.it - Matteo Renzi commenta la storica immagine di Trump in Basilica con i leader di Ucraina, Francia e Gran Bretagna Leggi su Laprimapagina.it di Italia Viva, ha ripubblicato sui suoi canali social una foto che sta già facendo il giro del mondo: il presidente degli Stati Uniti Donaldimmortalato all’interno delladi San Pietro insieme aidi. Lo scatto è stato realizzato nelle ore del solenne funerale di Papa Francesco, evento che ha riunito capi di Stato e di governo da tutto il mondo.ha accompagnato l’con un commento che richiama il messaggio evangelico: “Una foto, dentro ladi San Pietro, nelle ore del funerale di Papa Francesco. Speriamo che davvero si possa dire con il Vangelo: Beati gli operatori di Pace”.Il funerale del Pontefice ha rappresentato un’occasione unica di dialogo trainternazionali in un momento storico segnato da tensioni e conflitti.

