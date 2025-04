Tragedia a Montebelluna invade corsia opposta e si schianta sul guardrail morto motociclista

Montebelluna.Un motociclista di 34 anni è morto oggi pomeriggio, 26 aprile, verso le 16, sulla strada statale Feltrina, nei pressi di Montebelluna (Treviso). L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta andando a sbattere prima contro un’auto che procedeva nella direzione opposta e poi contro il guardrail. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei sanitari del Suem 118. Foto di repertorioL'articolo Tragedia a Montebelluna, invade corsia opposta e si schianta sul guardrail: morto motociclista proviene da Dayitalianews. Dayitalianews.com - Tragedia a Montebelluna, invade corsia opposta e si schianta sul guardrail: morto motociclista Leggi su Dayitalianews.com L’incidente sulla strada statale Feltrina, nei pressi di.Undi 34 anni èoggi pomeriggio, 26 aprile, verso le 16, sulla strada statale Feltrina, nei pressi di(Treviso). L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha invaso laandando a sbattere prima contro un’auto che procedeva nella direzionee poi contro il. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei sanitari del Suem 118. Foto di repertorioL'articoloe sisulproviene da Dayitalianews.

