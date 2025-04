Giorgia dalla dedica del compagno all’omaggio di Laura Pausini gli auguri per i 54 anni

Giorgia compie 54 anni e si concede delle risate in altalena. "E lo so, non ho l’età", scherza pubblicando le foto sui social e poi ringrazia tutti gli amici, i colleghi e i fan che in queste ore le stanno dedicando un pensiero. "In questa giornata particolare per tanti, io nel mio angolo . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –compie 54e si concede delle risate in altalena. "E lo so, non ho l’età", scherza pubblicando le foto sui social e poi ringrazia tutti gli amici, i colleghi e i fan che in queste ore le stannondo un pensiero. "In questa giornata particolare per tanti, io nel mio angolo .

