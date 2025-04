Burana Festival in programma tre concerti e la biciclettata musicale

Burana Festival. La manifestazione proporrà domenica 27 alle 14.30 la seconda 'biciclettata musicale', l'originale format inserito nel programma annuale della rassegna concertistica. Il ritrovo è previsto dalle 14. Ferraratoday.it - Burana Festival, in programma tre concerti e la 'biciclettata musicale' Leggi su Ferraratoday.it Con il fiorire della primavera, arrivano gli appuntamenti della terza edizione del. La manifestazione proporrà domenica 27 alle 14.30 la seconda '', l'originale format inserito nelannuale della rassegnastica. Il ritrovo è previsto dalle 14.

