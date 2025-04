Il patriarca Moraglia Papa Francesco ha insegnato l’attenzione agli ultimi

patriarca Francesco Moraglia ha partecipato stamattina alle esequie del Papa a Roma: una cerimonia alla quale hanno preso parte i principali leader mondiali e circa 250mila persone, arrivate per rendere omaggio e dare l'ultimo saluto a Bergoglio. È. Veneziatoday.it - Il patriarca Moraglia: «Papa Francesco ha insegnato l’attenzione agli ultimi» Leggi su Veneziatoday.it In rappresentanza della chiesa veneziana, ilha partecipato stamattina alle esequie dela Roma: una cerimonia alla quale hanno preso parte i principali leader mondiali e circa 250mila persone, arrivate per rendere omaggio e dare l'ultimo saluto a Bergoglio. È.

