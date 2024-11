Eleonora Daniele e la storia del fratello con una neurodivergenza | Lo andavo a trovare in ospedale

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Nel corso degli anni sulla malattia mentale, come tu sai anche nell’autismo, c’è sempre stata una grande sottocultura, spesse volte difficile a essere gestita per le famiglie stesse», dice oggi, conduttrice Rai che ha scritto un libro sul disagio mentale dal titolo Ma siamo tutti matti?.parla in un’intervista a Gianluca Nicoletti pubblicata da La Stampa. «A me la forza l’ha data mia madre, quando mi raccontava delle battaglie quotidiane che doveva fare ogni giorno per mio, come per gli altri ragazzi come lui. Era una guerra anche solo per ottenere un pulmino, o per andare incontro alle sue più piccole esigenze. Io per questo racconto anche questa miasenza nessun senso di vergogna. Anzi penso che sia importante parlarne, proprio perché in pochi ne parlano volentieri».