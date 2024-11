Ilrestodelcarlino.it - Danni dell’alluvione. Arrivano le prime misure di sostegno economico

diai privati che hanno subitoa causa dei disastrosi eventi meteo del 19-20 ottobre. È stata infatti pubblicata l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile, che disciplina le modalità di erogazione di un contributo nel limite massimo di 5mila euro alle famiglie che hanno "dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile". Il contributo può essere riconosciuto anche per il ripristino deialle parti comuni di un edificio residenziale in cui "è presente almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa". La richiesta va presentata al Comune che ne curerà l’istruttoria e la trasmissione al Commissario: il referente è l’ingegnera Claudia Strozzi dell’Ufficio tecnico comunale (0522 902847 - 3484910983).