Cori contro Lukaku, il giudice sportivo multa l'Inter

Gerardo Mastandrea,, ha inflitto un’ammenda di 5mila euro alper idei tifosiRomelu, grande ex della sfida. La decisione è stata presa dopo il big match di San Siro -della scorsa domenica tra i campioni d’Italia e gli Azzurri di Conte.La motivazione è questa: “. per avere i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volteinsultanti nei confronti di un calciatore della squadre avversaria“.Nessun calciatore invece, è stato squalificato dopo la 12esima giornata di Serie A.Leggi anche: “Neanche lui è un robot”, raccontano amici e parenti di Mbappé (L’Équipe)Idei tifosi, Inter punitaIl centravanti belga è stato più volte preso di mira dai sostenitori nerazzurri che hanno utilizzato queste frasi sconvolgenti durante il riscaldamento e all’ingresso dei 22 in campo: «uomo di me**a»; «, tu sei un figlio di pu***na».