Abruzzo24ore.tv - Colpisce il vigilante con un cric dopo la chiusura del supermercato

Teramo - Un uomo infuriatoun addetto alla sicurezza con unessere stato invitato a lasciare il, l'aggressore arrestato dai carabinieri. Una violenta aggressione si è verificata domenica sera, intorno alle 21, presso ilEurospin di Giulianova, in via Galilei, quando un uomo,essere stato invitato a lasciare il negozio all'orario di, ha reagito in modo eclatante. L’addetto alla sicurezza, che aveva semplicemente chiesto al cliente di uscire, è stato colpito brutalmente con unprelevato dall'auto dell’aggressore. Quest'ultimo, visibilmente infastidito, è andato alla propria macchina, ha preso l’attrezzo dal cofano e, con molta violenza, ha colpito l'operatore della sicurezza in testa, scatenando una vera e propria colluttazione.