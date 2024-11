Justcalcio.com - Chi sostituisce Gary Lineker nel Match of the Day

Leggi su Justcalcio.com

Il lungo periodo di Gary Lineker come presentatore di Match of the Day giungerà al termine con la conclusione di questa stagione. L'ex attaccante dell'Inghilterra conduce da 26 anni il programma calcistico di punta della BBC, dopo essere subentrato a Des Lynam nel 1999. Sul suo successore sono già cominciate le speculazioni.