Chi è Davide Calgaro, Cisco nella serie sugli 883

Latv Sky (e disponibile anche NOW) “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” è stata un successo di pubblico e critica. La storia, l’ambientazione e la sceneggiatura convincente (che ha unito la realtà con un pizzico di inevitabile fiction) ha appassionato i fan della band italiana. Ma oltre ai due componenti della band – Max Pezzali e Mauro Repetto – a essere noto alla fanbase del gruppo c’è sicuramente anche, citato proprio in una delle canzoni più note degli 883. La carriera di, il miticocitato dagli 883viene citato più volte nel brano “Rotta per casa di Dio” e,storia, è il miglior amico di Max Pezzali. Una vera e propria spalla su cui sa di poter sempre contare. Il suo ruolo è fondamentale per la creatività del protagonista e per seguire i vari step che poi lo hanno portato al successo.