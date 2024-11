Ilfattoquotidiano.it - “Chat su WhatsApp vietate”, la linea dura di una dirigente scolastica di Prato contro “la pandemia sociale”

Cellulari vietati a scuola, ma non solo. All’istituto comprensivo “Marco Polo” dilaGiuliana Pirone non ne vuole sapere ditra insegnati; tra docenti e genitori e tantomeno tra ragazzi. Per comunicare si utilizza il registro elettronico o la mail. Quello della preside non è uno slogan, ma una vera e propria campagnaquella che lei chiama “”: la mancanza di relazioni autentiche, l’empatia, il dialogo.Impossibile sanzionare o obbligare mamma e papà o gli studenti ad usareo altri social per comunicare, ma per maestri e professori non c’è scampo: “Possono scattare sanzioni disciplinari come previsto dal nostro regolamento”, ci spiega la. Pirone è decisa a fare sul serio. Per lei le, anche se sono adoperate ormai da tutti, sono un veicolo sbagliato, sono un’occasione per gli studenti e a volte anche per i genitori per insultarsi, per offendersi, per creare equivoci.