Caso migranti in Albania Elon Musk tuona | Questi giudici devono andarsene

“These judges need to go ()”. Cosìsi rivolge ai magistrati del Tribunale di Roma che hanno sospeso la convalida del trattenimento inper 7e hanno rinviato la decisione alla Corte di giustizia europea.“ha ragione, io ho fermato gli sbarchi e ora rischio sei anni di carcere. Visto dall’estero tutto questo sembra ancora più incredibile”, gli ha fatto eco il segretario della Lega Matteo Salvini, mentre le opposizioni chiedono alla premier Mi di “condannare il giudizio sul magistrati italiani e di difendere la Costituzione”.“L’auspicio è che ci sia maggior rispetto istituzionale per la magistratura e per la giurisdizione. L’invito e l’auspicio è che si recuperi maggior equilibrio anche nella comunicazione”, ha detto il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati Salvatore Casciaro a RaiNews.