Britannic Explorer: il nuovo treno di lusso che promette un viaggio indimenticabile tra Inghilterra e Galles

Con l'imminente lancio di, undiche opererà nel Regno Unito, Belmond si prepara a rivoluzionare il modo di viaggiare in. Questoconcetto di esperienza su rotaia, atteso per luglio 2025, unisce la tradizione ferroviariaa a elementi moderni di stile, gastronomia e cultura. I viaggiatori saranno guidati in affascinanti itinerari che esplorano alcuni dei paesaggi più suggestivi d', portando avventurieri e amanti delin undavvero esclusivo.Untra eleganza e scopertaIloffre tre itinerari unici che attraversano alcune delle zone più belle del Regno Unito. Partendo da Londra, i passeggeri possono scoprire la Cornovaglia, il Distretto dei Laghi e il, con itinerari programmati da venerdì a lunedì e da lunedì a giovedì.