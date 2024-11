Atp Finals Torino 2024 Medvedev non teme Sinner | Tatticamente so cosa devo fare

Leggi su Sportface.it

Daniilè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Alex De Minaur nel secondo match di round robin alle Atpdi. Tra i temi affrontati dal russo, ovviamente il prossimo incontro, in cui se la vedrà contro Jannik: “sento di sapere. Può sembrare strano perché contro di lui ho perso molte volte, ma non penso di dover inventare più di tanto. Personalmente sono pronto: cercherò di preparare la sfida al meglio e giocare il mio tennis. Poi vedremo come andrà, ma anche in caso di sconfitta almeno ci avrò provato“. Infine,ha svelato “l’unico problema” di affrontare: “Gioca davvero bene. Tu puoila tua miglior partita e comunque perdere. La realtà è questa e non è facile da accettare”. Atpnon: “so” SportFace.