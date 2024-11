Oasport.it - ATP Finals 2024: Sinner-Fritz, è rivincita degli US Open. Obiettivo semifinale con un occhio a de Minaur e Medvedev

Ritorno in campo per Jannikalle ATP. L’Inalpi Arena di Torino, alle 20:30, ritroverà il numero 1 del mondo opposto all’uomo che gli ha conteso, nello scorso settembre, la finale agli US: Taylor. L’ossequio è quello riservato ai vincitori della prima giornata, ed in palio c’è, nei fatti, la possibilità di avere un posto insenza dover aspettare di trovarsi un giovedì da brivido.Per Jannik nuovo capitolo di un’annata ormai esaltante ai massimi livelli, e nuova occasione per essere accolto dal palasport più capiente d’Italia in grande stile. La carica del pubblico s’è sentita tutta nel match contro Alex de, ed è pronta a ripetersi anche in questa fattispecie. E proprio contro l’australiano il leader del ranking ATP ha messo pian piano le marce alte, subendo il break all’inizio salvo poi non concedere più nulla e portare a 8 la striscia di match vinti consecutivi contro di lui.