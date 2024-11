Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 7a giornata di Superlega: Boninfante e Luca Porro in rampa di lancio! Che bravo Bottolo

7ªDIKAMIL RYCHLICKI: Ha faticato a trovare la condizione dopo l’infortunio subito nel primo match stagionale in Supercoppa ma adesso l’opposto di Trento c’è e oggi è stato decisivo nella vittoria contro Verona: tanti punti, alcuni dei quali dal peso specifico alto. Per lui 17 punti, il 62% in attacco e un muro.MATTIA: Partita da incorniciare per lo schiacciatore di Civitanova che contribuisce ad affondare la corazzata Piacenza con 13 punti, il 69% in attacco e il 77% in ricezione ma soprattutto quattro ace che spezzano in due il terzo set e aprono la strada alla vittoria dei marchigiani.MATTIAlui eBeppe Cormio che ci ha creduto. Chi era scettico può sotterrare l’ascia di guerra, è un signor palleggiatore che ha dimostrato di essere già pronto per un top team e dove può arrivare non si sa.