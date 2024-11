Quotidiano.net - "Usa fuori dall’accordo di Parigi". Così la Cop29 è già un fallimento

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Farruggia La 29esima conferenza sul clima,– che si svolgerà da oggi al 22 novembre a Baku, in Azerbaigian – nasce già morta. Donald Trump aveva promesso in campagna elettorale che se fosse stato eletto sarebbe nuovamente uscitodi– come già fece nel 2016, nel suo primo mandato – e manterrà la promessa. Il Wall Street Journal ha scritto, sentendo dirigenti repubblicani vicini al presidente eletto, che "il provvedimento è già stato messo a punto ed è pronto per la firma il 20 gennaio, giorno del suo insediamento alla Casa Bianca". Non solo: Trump ha anche minacciato di uscire del tutto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l’Unfccc, quella che organizza le Cop. Vorrebbe dire che gli Usa non parteciperebbero non solo all’accordo dima neppure ai negoziati futuri sul clima.