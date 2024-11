Iltempo.it - Trump affida la gestione delle frontiere all'ex direttore dell'Ice Homan

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato l'intenzione di conferire all'ex'agenzia federale Immigration and Customs Enforcement (Ice) Tomil ruolo di «border Czar», ovvero responsabilequestioni di confine. L'annuncio del conferimento adel ruolo che nell'attuale amministrazione era stato conferito alla vicepresidente Kamala Harris è un ulteriore segnalea volontà didi imprimere una svolta netta alladel confine con il Messico, teatro da quattro anni di una crisi migratoria senza precedenti.ha dato l'annuncio su Truth Social, spiegando che le responsabilità dicomprenderanno «la frontiera meridionale, la frontiera settentrionale, tutta la sicurezza marittima e quella'aviazione».«Conosco Tom da molto tempo e non c'è nessuno migliore di lui per sorvegliare e controllare le nostre», ha scritto il tycoon sul social media.