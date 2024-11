Fanpage.it - Tommaso Zorzi: “Dopo il GF ero Dio, oggi mi chiedono che fine abbia fatto. In tv per competenze e non per fama”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Nel 2021vinse il Grande Fratello Vip. Da allora, ha condotto vari show e ha esordito anche come scrittore e opinionista, ma laottenutail reality Mediaset non è mai più tornata. In un'intervista, l'ex gieffino racconta come ha gestito il calo di popolarità degli ultimi anni: "mi fermano per strada e mi dicono: sei sparito. A me ha aiutato ildi circondarmi di gente che mi dicesse no".