Nerdpool.it - The Penguin avrà una seconda stagione sulla HBO?

Domenica sera esce l’episodio 8 di Thee con esso la conclusione della primadello spinoff di The Batman, ma è questa la fine della storia? Sin da prima che la serie Thevenisse presentata, si è parlato di una serie limitata, un evento che collega The Batman all’imminente The Batman Parte 2. Ad oggi non si sa se Il Pinguino continuerà oltre l’ordine iniziale di episodi da parte della, ma la popolarità dello show è salita alle stelle dopo la sua prima messa in onda, e questo potrebbe portare a un ordine di rinnovo?La risposta breve, al momento in cui scriviamo, è no, non sembra che ladi Thesi farà. Tuttavia, piani come questo a volte cambiano e il regista di The Batman Matt Reeves ha già accennato al futuro televisivo di questo angolo della DC.