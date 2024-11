Abruzzo24ore.tv - Strade e autostrade chiuse: ecco i principali cantieri e i disagi in corso

L'Aquila - Diversi lavori insullearterie autostradali:le chiusure, le deviazioni e iprevisti nelle prossime settimane. Il traffico sulla rete autostradale sta subendo varia causa dei lavori inche interessano numerosi tratti delle A14, A24, e A25, gestiti da Anas, Strada dei Parchi e Aspi. Novesono attivi in questo momento, causando code e rallentamenti. Tra questi, i lavori in A14 comportano la chiusura di corsie e la creazione di scambi di carreggiata, con una sola corsia aperta per il traffico. Durante le fasi più critiche dei lavori, potrebbe essere temporaneamente riaperta una corsia aggiuntiva per fronteggiare l'intensificazione dei flussi. Lavori e chiusure in dettaglio A14 tra Atri/Pineto e Pescara Nord: Da mercoledì 13 novembre alle 22 fino alle 6 di giovedì 14 novembre, il tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto sarà chiuso.