Sport in tv lunedì 11 novembre | programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di oggi,11, sarà ricca diivi. Seconda giornata di ATP Finals a Torino. Dopo l’esordio di Jannik Sinner di ieri, ecco la prima di Carlos Alcaraz, che alle 14.00 scenderà in campo contro Casper Ruud. In serata (20.30) la sfida tra Zverev e Rublev sempre dello stesso girone. Giornata di riposo per basket e volley, mentre la Serie C non si ferma nemmeno durante la sosta nazionali: tre partite alle 20.30 con Padova-Novara, Taranto-Cerignola e Turris-Altamura in diretta su Sky.in tv11digliFace.