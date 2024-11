Secoloditalia.it - Sport e sostenibilità, Barbaro: firmato il protocollo d’intesa con Un-Habitat e dialogo con il Cio

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

“Abbiamo presentato al CIO l’iniziativa in corso con UN-, la Piattaforma Partenariale per la localizzazione degli SDGs, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, iniziativa nata in ambito G7. In questo contesto, stiamo identificando progetti e iniziative con un significativo impatto a livello locale sotto il profilo sociale e ambientale. Tra questi, fin da subito sono state identificate le iniziativeive, essendo louna leva trasversale di attuazione di tutti gli SDGs.Lo, un’opportunità di crescita per la società in cui viviamo a basso costo e alto impatto. È un vettore potente di cambiamento delle nostre città e delle nostre comunità”: nell’ambito della XII edizione del World Urban Forum appena conclusasi a Il Cairo, il Sottosegretario all’Ambiente Claudioè intervenuto al side event promosso dal CIO: “Avanzare nella localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso lo”.